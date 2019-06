C’est la mi-temps au complexe Pinatar Arena Center de Algorfa (Province – Alcante). Le Sénégal mène (5-0) contre une sélection de Murcie, d’après nos confrères de footsénégal.

Pape Alioune Ndiaye (5e) a ouvert la marque pour les Lions, avant que Mbaye Diagne ne s’offre un triplé (17e Sp, 20e et 25e). Idrissa Gana Guèye a inscrit le cinquième but à la 35e minute de jeu. Pour rappel, la rencontre se joue actuellement à huis clos et à l’abri des regards indiscrets.

Le 11 de départs des lions

Alfred Gomis – Kalidou Koulibaly – Cheikhou Kouyaté – Saliou Ciss – Moussa Wagué – Idrissa Gana Guèye – Krépin Diatta – Pape Alioune Ndiaye – Keita Baldé – Ismaila Sarr – Mbaye Diagne

