Une seconde recrue estivale pour Cholet. Ce mardi soir, le SOC a rendu officielle la signature de Mame Balla Tine, l’ancien défenseur de Diambars.

Âgé de 23 ans, Mame Balla TINE s’est engagé avec le SOC (évolue en National 1 depuis la saison 2017-2018) pour deux ans plus une année en option en cas d’accession. Défenseur central de formation, Mame Balla, qui peut également évoluer au milieu de terrain est la seconde recrue du mercato Choletais.

Entretien.

Salut Mame Balla, quel est ton parcours ?

Tout d’abord, j’ai été formé à l’Institut Diambars au Sénégal, puis je suis allé faire un essai au Lille OSC avant de recevoir une proposition de Minnesota aux Etats-Unis pour un contrat d’un an. Ensuite, je suis revenu à Diambars au Sénégal, avant de signer au SO Cholet pour 2 ans plus une année en option en cas de montée en Ligue 2.

Quel est ton profil ?

J’ai 23 ans, je suis défenseur central mais je peux également jouer milieu défensif. Sur le terrain, je suis un joueur agressif, combatif, et mes qualités premières sont les duels aériens ainsi que le jeu long.

Comment s’est passé ton recrutement ?

Lors d’un match de championnat au Sénégal, Yasine KERNOU, le directeur sportif du SO Cholet, et un agent, sont venus nous voir jouer, et m’ont repéré. On a commencé à échanger, Yasine m’a parlé du club, du projet que le SO Cholet met en place depuis maintenant plusieurs années, puis il m’a demandé si j’étais intéressé par celui-ci. Son discours m’a convaincu de les rejoindre, afin d’atteindre les objectifs élevés du club.

Quel est ton sentiment après ta signature au SOC ?

Je suis extrêmement content d’avoir l’occasion de jouer dans un tel club et à un tel niveau. C’est un rêve d’enfant, je dirai même que c’est le rêve de tout jeune joueur africain de signer footballeur dans un club européen. C’est un grand pas vers l’inconnu pour moi, mais le SO Cholet est une super opportunité de progression pour ma carrière et j’espère pouvoir apporter beaucoup de choses à l’équipe.

Quels sont tes objectifs pour cette saison ?

Tout d’abord, c’est de gagner la confiance de l’entraîneur et de pouvoir jouer le plus possible. Et ensuite, que les supporters me soutiennent ainsi que toute l’équipe dans notre objectif de monter en Ligue 2.

Pour finir, as-tu un mot pour les supporters ?

J’espère de tout cœur que nous serons en Ligue 2 la saison prochaine

Bienvenue à notre 2ème recrue Mame Balla Tine ! 🙂 Publiée par SO Cholet sur Mardi 11 juin 2019

Sources : wiwsport.com avec socholet.fr