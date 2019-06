Rabah Madjer voit l’Égypte comme favori pour remporter la prochaine Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 qu’elle organisera du 21 juin au 19 juillet, estimant qu’il sera « très difficile » pour l’Algérie et toutes les autres équipes de décrocher le trophée.

« L’Algérie figure certes parmi les favoris, mais la concurrence sera rude en présence notamment du pays hôte l’Égypte, dont il sera très difficile de ravir le trophée chez elle. L’Égypte recèle d’excellents joueurs dont Mohamed Salah, qui vient de remporter la Ligue des champions avec Liverpool. Pour notre équipe nationale et toutes les autres, ça sera très difficile de créer l’exploit en Égypte », a déclaré Madjer dans un entretien accordé à la chaîne de télévision égyptienne Sada El-Balad.

Madjer reste sur une mauvaise expérience comme sélectionner de l’Algérie. Il a été limogé en juin 2018 pour être remplacé deux mois plus tard par Djamel Belmadi.

« Nous devons respecter les choix du sélectionneur, il a fait appel aux meilleurs joueurs évoluant en Europe. On s’attend à une bonne réaction de l’Algérie lors de cette CAN. Au risque de me répéter, la concurrence sera difficile. Le tournoi va se jouer pour la première fois en présence de 24 nations, et en pleine période de chaleur. L’aspect physique sera à mon sens déterminant pour aller le plus loin possible dans la compétition », a-t-il ajouté.

À la CAN-2019, l’Algérie évoluera dans le groupe C, basé au Caire, en compagnie du Sénégal, du Kenya, et de la Tanzanie. Les Verts entreront en lice le 23 juin face au Kenya, avant d’affronter le Sénégal le 27 juin, puis la Tanzanie le 1e juillet.

