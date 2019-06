Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, a dévoilé dimanche sa liste des 23 pour la CAN 2019 où figurent 15 des 23 mondialistes de l’été dernier.

Par rapport à la première liste de 25 joueurs convoqués pour le stage de préparation, le technicien franco-allemand a rayé les noms de deux éléments évoluant en Angleterre : le défenseur Semi Ajayi (Rotherham United, Championship) et l’attaquant Kelechi Iheanacho (Leicester City, Premier League).

Selon football 356, la mise à l’écart de ce dernier n’est pas vraiment une surprise, étant donnés la concurrence et les états de forme dans le secteur offensif. Le bilan de l’ancien de Manchester City, titularisé deux fois pendant les éliminatoires, ne plaide pas en sa faveur, avec seulement 1 but et 3 passes décisives lors de ses 30 apparitions dans l’élite anglaise cette saison.

Pour rappel, le Nigeria jouera le Burundi, la Guinée et Madagascar dans le groupe B.

wiwsport.com