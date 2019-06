Les Lions se sont entraînes pour la deuxième fois ce dimanche matin (10h-12h local) au centre d’entraînement situé dans l’enceinte de l’hôtel Finca Golf Spa & Resort, à Alicante (Espagne). Ensuite, l’équipe a eu droit à une autre séance d’entraînement intense à huis clos, en fin d’après-midi (17h-19h local).

Pour les 23 joueurs – toujours sans Sadio Mané et Alfred Ndiaye – la séance de ce dimanche matin a démarré par quelques courses avant de passer aux ateliers sur une moitié de terrain. Beaucoup d’intensité lors de ce deuxième galop à Alicante (Espagne), où on a encore pu constater l’absence à l’entraînement collectif de Sadio Mané, qui vient de remporter la Ligue des Champions et Alfred Ndiaye, qui joue actuellement les play-offs avec Malaga. Pour leur arrivée dans la Tanière, le staff n’en a pas encore précisé la date.

Un entraînement à huis-clos a eu lieu, ce dimanche en fin d’après-midi, toujours au centre d’entraînement jouxtant l’hôtel Finca Golf Spa & Resort, à Alicante (Espagne). Au menu de la séance : travail technique et tactique, et plus physique. Kalidou Koulibaly et consorts ont encore monté le curseur d’un cran, pour préparer leur condition physique sous le regard expert de Teddy Pellerin.

Des séances vidéo en perspective

A l’occasion de cette séance très intense avec notamment une opposition, le sélectionneur Aliou Cissé a procédé à une mise en place tactique. Du rythme et beaucoup de temps d’arrêt pour remettre les Lions dans le bain après neuf mois de dur labeur en club.

Durant leur stage de préparation en Espagne, les Lions auront également droit à des séances vidéo. Le staff technique a également préparé des montages séquentiels qu’il étalera jusqu’au 16 juin. Ce jour, les Lions affronteront les Super Eagles du Nigeria avant, avant d’entrer en lice dans les joutes continentales. Certaines séquences sur ce qui n’a pas fonctionné en éliminatoires de la CAN 2019. D’autres sur les failles collectives de la sélection. Et une dernière vidéo sur les principales individualités de l’équipe.

