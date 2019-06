Le FC Malaga a tenté de conserver jusqu’au dernier moment Alfred N’Diaye, qui a voulu rejoindre ses partenaires de l’équipe nationale, en préparation à Alicante pour la CAN 2019 à venir.

Les négociations ont été intenses. Et jusqu’à ce matin, N’Diaye était à entrainement avec ses coéquipiers en club. Malaga espérait pouvoir repousser son départ, mais finalement cela n’a pas été possible et le milieu sénégalais serait déjà en route pour rejoindre l’équipe nationale du Sénégal.

MCFNews| 🇸🇳 @alfredndiaye se incorpora a la concentración de su selección con vistas a la #CAN2019 🌍 ➡️ https://t.co/eyBZJBKcTz pic.twitter.com/ytv1z2S2sz — Málaga CF (@MalagaCF) June 10, 2019

Alfred ne poursuivra pas les PlayOffs avec Malaga et termine ainsi sa saison avec le club espagnole. Une information confirmée par les bleus et blancs. Alfred Ndiaye avait publiquement manifesté son désir de rejoindre la sélection. Le joueur prêté par Villarreal est un élément clé dans le dispositif d’Aliou Cissé.

Pour rappel, les Lions du Sénégal sont présentement à Alicante, au sud-est de l’Espagne où ils vont disputer un match amical contre une équipe amateur de 4e division espagnole.

Wiwsport.com