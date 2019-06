Formé à Génération Foot, Ibou Faye évolue avec le FC Seraing en Belgique depuis 2017. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives cette saison avec son club, le jeune attaquant sénégalais vient de rejoindre la D2 portugaise.

Ibou Faye vient de s’engager avec Leixões pour deux ans avec option d’achat, a appris wiwsport.com. Sollicité par plusieurs clubs, il a déposé ses valises en Portugal. Ibou Faye, formé à Génération Foot va découvrir ce championnat. Il fait partie de la génération de 2013 qui a intégré le centre de Mady Touré à Déni Birame Ndao.

Lors de la défunte saison, le jeune attaquant sénégalais a été désigné par les supporters du FC Seraing Métallo d’Or (soulier) 2017-2018, soit le «meilleur joueur de la saison». Il y’a quelques semaines dans un entretien avec wiwsport.com, il parlait de ses objectifs et de son ambition de changer de club.

« Il y’a des clubs qui sont venus me voir mais je ne suis pas quelqu’un qui prend subitement une décision. Il y’a des gens qui vont s’en occuper moi je me concentre sur mon club, finir la saison en beauté et essayer de marquer des buts. Je suis en fin de contrat donc je ne me prend pas la tête. J’espère bien par la grâce de Dieu tout ira bien et si jamais je ne reste pas ici, je ferai le bon choix », avait t-il annoncé au micro de wiwsport.com.

wiwsport.com