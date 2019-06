Voiture volée et « gros bras »

Diawara avait acheté en 2012 pour 50.000 euros, en liquide, une Porsche Cayenne. Le vendeur, depuis condamné pour escroquerie dans une autre affaire, ne lui aurait pas dit qu’il s’agissait d’une voiture volée. Le tribunal reprochait à l’ancien international sénégalais d’avoir envoyé trois ans plus tard son frère et quatre autres personnes au domicile du vendeur, lui réclamant un versement de 50.000 euros et repartant avec une BMW « en gage ».