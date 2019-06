Formé à Lens et passé par l’Espagne (Linares, Rayo Vallecano), il évoluait à Saint-James Park depuis 2016 (103 matches, 8 buts) après avoir fréquenté plusieurs clubs anglais (Wigan, West Ham, Hull).

Le manager Rafa Benítez a déclaré sur le site officiel du club visité par wiwsport.com : « Je voudrais remercier tous les joueurs qui ont quitté le club cet été. Mo (Diamé) a été un grand serviteur de Newcastle United pendant ses trois années ici. Il nous a beaucoup donné sur et en dehors du terrain et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir. »

Midfielder Mohamed Diamé's current contract is set to expire at the end of June.

The former Senegal international joined the Magpies in summer 2016 and has made 103 appearances in all competitions, scoring eight goals.

Read more: https://t.co/88rdxj467l #NUFC pic.twitter.com/YM50tCw6nR

— Newcastle United FC (@NUFC) June 5, 2019