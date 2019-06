L’Equipe informe qu’une liste des joueurs indésirables au club cet été est dévoilée. Cette liste regroupe presque tous les joueurs qui ont été prêtés cette année. Sabaly et Sankharé risquent de partir.

Youssouf Sabaly, Younousse Sankharé qui sont sous contrat jusqu’en 2021, seront libérés dès cet été si une offre intéressante se présente pour eux. Sabaly allait quitter le club cet hiver, mais le club s’y était opposé.

Sabaly avait meme effectué une visite médicale à Naples après la coupe du monde, mais le défenseur sénégalais n’a pas pu signer. Sankhar a aussi durer chez les girondins et devrait peut être quitter pour relancer sa carrière dans un club plus huppé.

Youssouf Sabaly pourra profiter de la Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Egypte pour attirer les grands clubs vers lui. Le Sénégal fait partie des favoris de cette compétition et certainement les yeux seront rivés sur les poulains d’Aliou Cissé.

Bordeaux ne retiendra pas Sabaly, Sankhare, Otavio et Kamano si une bonne offre se présente. Valeurs estimées : 12ME pour Sabaly, entre 2 et 3 pour Sankhare, 10 pour Otavio et + de 15 pour Kamano https://t.co/dLXWMSLh0G

— Emery Taisne (@EmeryTaisne) June 6, 2019