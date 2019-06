Diao Baldé Keita changera de numéro de dossard pour la CAN 2019. Le joueur sénégalais porte dans ce stage de préparation du Sénégal le numéro 11 avec l’absence de Cheikh Ndoye, forfait.

Habitué à arborer le dossard numéro 15 ou le 20, Keïta Diao Baldé va porter un nouveau numéro pour cette CAN 2019. Cheikh Ndoye blessé, le joueur formé à la Masia a hérité du numéro 11 pour cette grande compétition.

Un numéro qui rappelle un certain El Hadji Diouf et qui sera peut-être porte-bonheur pour le joueur intériste. Diao Baldé Keita fait parie des joueurs sénégalais prometteurs. Il a participé à la dernière CAN avec le Sénégal et au Mondial 2018.