Le géant sénégalais (2m29, 23 ans) a déjà effectué un workout avec les Kings et se trouvait du côté d’Orlando, lundi, où il a confié avoir des rendez-vous déjà calés avec les Pacers, les Knicks, les Lakers, les Cavs et les Hornets.

Le pivot Tacko Fall n’est pas annoncé au premier tour et doit encore se développer avant de pouvoir jouer un vrai rôle en NBA. Mais la hype est grandissante, entre ses apparitions remarquées en March Madness, face à Duke notamment, et le Draft Combine où il a pété tous les records.

Son impact en NBA pourrait ainsi être plus rapide que prévu, comme le prédit Danny Hurley, coach de Uconn. « Pour l’avoir joué plusieurs fois cette saison, c’était surprenant de voir à quel point il bouge bien pour un gars de sa taille », a-t-il expliqué. « Et puis, on ne voit pas souvent de joueurs aussi grands que lui. Dans un sport joué par des géants, c’est un vrai géant ! Il se déplace très bien et a plus de qualités offensives que je ne le pensais. Mais vraiment, sa façon de bouger, je crois que c’est ce qui va lui permettre de jouer en NBA ».

Nombreuses sont les franchises intéressées, comme le Magic, qui l’avait déjà testé en 2017 et l’a de nouveau vu à l’œuvre hier, pour une nouvelle séance complète avec des exercices de shoot, de lay-ups main gauche et main droite, des situations de post-up et des séries de lancers.

Orlando l’a particulièrement à l’œil et pour cause, l’imposant sénégalais est un peu le régional de l’étape, lui qui a passé deux ans à la prep-school de Liberty Christian en banlieue d’Orlando avant de passer quatre saisons à l’université de Central Florida, basée à Orlando. L’intéressé ne serait ainsi pas contre revêtir la tunique du Magic.

« Je ne peux pas décrire à quel point je serais heureux », a-t-il déclaré si jamais la franchise d’Evan Fournier venait à le drafter. « Le workout a été sympa. Ils m’ont déjà beaucoup vu donc il n’y avait pas vraiment de choses nouvelles que je pouvais leur montrer ».

À un peu plus de deux semaines de la grande loterie, Tacko Fall est en tout cas au top de sa forme. « Je me sens bien meilleur qu’il y a quelques années. Je bouge mieux. Offensivement, je suis plus patient. Défensivement, je suis plus rapide, c’est comme ça que j’ai un impact sur le jeu », a-t-il ajouté. « Le tournoi NCAA m’a aussi beaucoup aidé. Depuis ce moment, tout a été vraiment positif ».

D’autres franchises pourraient se mettre sur les rangs pour le voir à l’œuvre d’ici le 20 juin prochain, et il assure qu’il a des workouts programmés avec les Pacers, les Knicks, les Lakers, et les Cavs et les Hornets.

