Papa Sow peine à nouer le nguimb depuis son revers concédé face à Ama Baldé la saison passée. Et pourtant, il y’a beaucoup d’adversaires qui se dressent sur son chemin. Son combat contre Siteu longtemps plébiscité, le Puma n’a pas voulu en parler lors d’une interview avec Sénégal221.

Le Puma de Fass a justifié sa saison par la crise qui secoue l’arène. Selon lui, c’est parce que la lutte ne marche pas qu’il n’a pas noué son nguimb cette saison. Membre du collectif « 100% Parcelles », Papa Sow a apporté son soutien au Roc des Parcelles Assainies, Modou Lô, et compte le renouvelé pour sa prochaine sortie. Et concernant le voyage de celui-ci lors de son combat contre Balla Gaye 2, il dit qu’il accepte sa défaite avec philosophie et promet une éclatante victoire du Rock pour son prochain combat contre Eumeu Sène.

Malgré les multiples rumeurs qui le lient au combat contre Siteu et autres lutteurs, Papa Sow préfère attendre la saison prochaine pour en découdre, puisque celle-ci est déjà arrivée à terme.

