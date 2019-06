C’est fait ! Sadio Mané est entré dans l’histoire avec Liverpool ce soir à Madrid. Impliqué sur le premier but de son équipe, Mané est devenu le deuxième Sénégalais à remporter la Ligue des Champions après Salif Diao en 2005, avec la même équipe.

Liverpool de Sadio Mané vient de remporter son sixième titre de ligue des Champion devant Tottenham Hotspurs, ce soir à Madrid. Comme annoncé, les favoris de la grande finale de cette année se sont distingués par leur détermination dès la première minute. Lancé par ses armes redoutables, Liverpool a juste été plus fort que son adversaire du jour, Tottenham.

A la 22ème seconde, Sadio Mané crée la sensation en obtenant un penalty suite à son centre stoppé de la main par Moussa Cissokho. Occasion transformée par son coéquipier égyptien, Mohamed Salah, qui devient ainsi le cinquième africain à avoir marqué en finale après Madjer, Drogba, Eto’o et Sadio Mané. Moins dominateurs, les Reds vont pourtant rentrer aux vestiaires avec l’avantage d’un but.

Pas buteur cette année, malgré sa grande prestation sous les yeux d’Aliou Cissé, du ministre des Sports Matar Bâ, du Président de la FSF, Augustin Senghor et d’Abdoulaye Sow, venus nombreux le soutenir, Sadio Mané est juste devenu ce grand joueur qui aura remporté l’un des plus beaux trophées qu’un footballeur puisse avoir. Malheureux pour le titre de Champions d’Angleterre cette année derrière City, Liverpool a sauvé sa saison par la plus prestigieuse des Coupes en Europe.

Quant à Sadio Mané, il aura manqué cette fois d’entrer plus dans l’histoire en inscrivant même un but, mais que dire de la seule victoire obtenue avec son club, qu’il aime tant. Au bout d’une saison tellement palpitante, où Sadio Mané a inscrit 4 buts en Ligue des Champions et 22 buts en Premier League, et où il aura terminé co-meilleur buteur avec Mohamed Salah et Aubameyang. Ce fut juste la plus belle saison de sa carrière jusqu’ici. Bravo au Lion Sadio Mané et rendez-vous pour Coupe d’Afrique des nations 2019, dans moins d’un an en Egypte.

Résumé du match

https://www.youtube.com/watch?v=lLjTlLHRUao

wiwsport.com