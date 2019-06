Liverpool vient d’ouvrir le score à la deuxième minute de jeu, après un penalty provoqué par Sadio Mané et transformé par Mohamed Salah.

Deux secondes après le coup d’envoi de la grande finale de la Ligue des Champions, Van Dijk lance l’ailier sénégalais, Sadio Mané qui crée déjà le danger sur un centre stoppé par le milieu de terrain français, Moussa Cissokho de la main: penalty ! L’arbitre slovène indique le point blanc des 11 mètres.

¡MANO Y PENAL! #ChampionsxFOX El árbitro Damir Skomina señaló pena máxima a favor del Liverpool tras esta mano dentro del área de Moussa Sissoko. pic.twitter.com/X7OQGlVUfi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 1, 2019

L’Égyptien Mohamed Salah se charge de transformer la sentence, chose qu’il va assurer à la deuxième minute. Liverpool mène déjà au score (1-0), grâce à ses deux joueurs les plus décisifs. L’attaquant égyptien inscrit ainsi son 15e but de sa carrière en Ligue des champions, son 5e cette saison. Ce but est justement le deuxième but le plus rapide de l’histoire des finales de la Ligue des Champions, après celui de Maldini en 2005 contre ce même Liverpool.

GOOOOL DE SALAH DESDE EL VESTUARIO DE PENAL.

Liverpool 1-0 Tottenham.#UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/AJlPxCQTys — Un toque más (@1toquemas) June 1, 2019

