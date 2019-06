Aliou Cissé a publié une liste de 25 joueurs pour la coupe d’Afrique des Nations 2019 sans Kara Mbodj. Le défenseur central absent depuis la coupe du monde ne participera pas à la CAN qui se jouera en Egypte.

Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé a justifié en conférence de presse la non sélection de Kara Mbodj pour la coupe d’Afrique des Nations 2019. Il explique avoir suivi le défenseur sénégalais depuis le début de la saison et que son choix a été purement sportif.

« Kara Mbodj est un élément important dans cette équipe nationale. Mais les performances de Kara remontent à il y’a une année suite à une grave blessure au genou. Comme dans la vie de chaque équipes, les absents nous permet de tester d’autres joueurs. Et Salif Sané s’est imposé à ce poste là auprès de Kalidou Koulibaly. Cheikhou Kouyaté et Pape Abou Cissé ont montré de très grandes choses.

« Donc je me retrouve aujourd’hui avec quatre défenseurs où la concurrence est rude. Chacun est capable de remplacer l’autre et chacun est capable de jouer. Je pense qu’il mérite aussi leurs sélections du fait qu’ils ont compéti toute la saison.

« J’ai suivi Kara depuis le début de la saison. Son passage à Nantes n’a pas été facile. Son retour à Anderlecht lui a permis de jouer des matches mais son club n’a pas fait une grande saison, cela était difficile pour eux. Donc nous l’avons suivi, nous allons continuer à le suivre. Je l’ai suivi jusqu’au dernier moment où j’ai décidé de ne pas l’intégrer dans l’effectif. Mais je suis sure et certains qu’il reviendra beaucoup plus fort ».

