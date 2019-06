Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a rendu publique, ce vendredi, sa liste des 25 « Lions » qui pourraient aller défendre les couleurs du pays lors de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Une liste sans Cheikh Ndoye (forfait), ni Kara Mbodji, mais avec onze joueurs qui pourraient disputer leur première CAN. Les Lions iront en Egypte pour tenter de remporter leur premier titre continental.

Le sélectionneur des Lions a divulgué, ce vendredi, sa liste de vingt-cinq joueurs retenus pour les prochaines échéances continentales prévus du 21 juin au 19 juillet. Par rapport à la CAN 2017, Aliou Cissé a mis l’accent sur la nouveauté. Plusieurs joueurs pourraient participer à leur toute première CAN.

A commencer par le poste de gardien, Edouard Mendy, le deuxième meilleur gardien de la saison en Ligue 1, connu pour ses clean-sheet, disputera sa première CAN de même que Alfred Gomis, le joueur de Spal en Italie.

En défense, en plus de Moussa Wagué, auteur de belles prestations en Coupe du Monde 2018 où il est devenu le plus jeune buteur africain de l’histoire de cette compétition mondiale, Pape Abou Cissé de l’Olympiacos et Youssouf Sabaly, le bordelais, sont également également présents et pourraient participer à leur première Coupe D’Afrique des Nations.

Au milieu, on note la présence de Sidi Sarr, l’une des surprises de cette liste communiquée par Aliou Cissé, pareil pour Santy Ngom. Le jeune Krépin, le nouveau chouchou de la tanière, qui a enchaîné les bonnes performances depuis son baptême de feu, a aussi été sélectionné. Il a été désigné meilleur joueur du mois de mars par son club, le FC Bruges.

En attaque, Mbaye Diagne, le quatrième meilleur buteur d’Europe, Sada Thioub et Mbaye Niang, appelés par le sélectionneur, pourraient aussi disputer leur toute première Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

La tanière va rallier Caire le 17 juin soit 4 jours avant le début de la compétition. Rappelons que le Sénégal partage la poule avec l’Algérie, la Tanzanie et Kenya.

