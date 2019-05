Après les forfaits de nombreux joueurs au milieu de terrain, la liste des 23 pour la CAN comportera bien des surprises dans ce secteur délicat. La liste ne sera finalement pas publiée ce mercredi puisque Djamel Belmadi veut attendre la confirmation de la FIFA pour la qualification ou non d’Andy Delort.

Le stage à Sidi Moussa a débuté le 27 mai pour un premier contingent et la liste pourrait être rendue publique en fin de semaine.

Pour répondre au défi physique de l’Afrique, Djamel Belmadi a décidé de rappeler un joueur que plus lus personne n’attendait : Adlène Guedioura (33 ans, 41 sélections, 3 buts). Selon notre source, le joueur de Nothingham Forest se trouve actuellement à Sidi Moussa en compagnie de Raïs M’Bolhi depuis lundi ainsi que Baghdad Bounedjah et Youcef Atal (depuis ce matin).

La surprise est de taille puisque le joueur n’a plus remis les pieds en sélection depuis son match mitigé face au Bénin en octobre dernier (défaite 1-0 à Cotonou). Guedioura est rappelé à la rescousse malgré une saison assez difficile en club (27 apparitions en 46 journées dont 18 titularisations et 18 bancs).

Auteur d’une belle prestation face à la Gambie en mars dernier avec un but à la clef, Mehdi Abeid a répondu aux attentes du sélectionneur Djamel Belmadi dans un poste de milieu placé devant la défense. Blessé quelques jours après face à la Tunisie, le milieu de terrain de Dijon n’a plus rejoué en championnat depuis cette rencontre. Malgré ce manque de compétition, il devrait faire partie de l’aventure en Égypte.

Désireux de jouer avec un milieu à trois, Djamel Belmadi devrait logiquement fait appel à 6 joueurs dans ce secteur pour composer sa liste des 23 et ainsi doubler tous les postes. Si Sofiane Feghouli est indiscutable (aux yeux de Belmadi) dans ce nouveau poste de relayeur droit, Ismaël Bennacerest appelé à prendre du galon en relayeur gauche.

Avec Mehdi Abeid et Adlène Guedioura choisis comme sentinelles devant la défense, il reste deux postes à pourvoir pour compléter les places du milieu qui seront occupées par le grand espoir du football algérien Hichem Boudaoui (19 ans, 1 sélection) et un dernier élément à définir entre Mohamed Benkhemassa (25 ans, 3 sélections) et Haris Belkebla (25 ans, 0 sélection) à moins que Saphir Taïder ne soit repêché en dernière minute.

Source: Lagazette du Fennec