L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Amara Traoré forge une chaîne de solidarité pour soutenir Aliou Cissé à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, prévu en Egypte (21 juin au 19 juillet).

Dans une interview exclusive avec les wiwsport.com le président de Linguere de Saint-Louis, Amara Traoré incite les sénégalais à davantage supporter et soutenir l’actuel sélectionneur des lions de la Teranga « On a de très bonne relation, Aliou Cissé sait qu’il a mon soutiens et mes prières. Je suis disponible à l’aider à le soutenir. A vrai dire, on n’aide pas Aliou Cissé mais le Sénégal. Il faut qu’on arrête de personnaliser. Aliou Cissé est là pour faire gagner le Sénégal. On doit le soutenir et lui permettre de surmonter ses challenges afin de remporter la victoire finale », lance-t-il

Voici la vidéo pour plus de détails

wiwsport.com