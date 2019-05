Klopp intéresse la Juventus mais Liverpool ne compte pas laisser partir le technicien allemand qui prépare actuellement la finale de Ligue des Champions.

Jürgen Klopp a toutes les cartes en mains à Liverpool, un public qui l’adore, des dirigeants qui l’écoutent et une équipe qu’il a modelé et emmené jusqu’en finale de la Ligue des champions mais en plus son contrat est en béton !

Ainsi, le Mirror affirme qu’au-delà de son salaire de 8 millions d’euros par saison, il faudrait débourser une indemnité de 36 millions pour l’arracher d’Anfield ! Une rumeur faisant état d’un intérêt de la Juventus avait filtré ces dernières heures.

