L’Union africaine de Radiodiffusion (Uar), qui détient les droits de retransmissions de la Can 2019, en Afrique, est formelle. Les Radios dont la télévision du groupe n’a pas acheté les droits sont interdites de retransmettre les matches de cette compétition prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Selon le président de l’Uar, Grégoire Ndjaka, la Caf a même prévu des sanctions à l’endroit des équipes dont les pays ne respecteraient pas les mesures.

‘’Tous les pays qui ne paieront pas tout ce qu’ils doivent à l’Uar à la veille de la compétition ne seront pas autorisés à diffuser la Can. Il y a des ans, on a vécu des expériences qu’on ne veut pas connaître encore. Nous allons mettre en place des systèmes pour détecter les pirates et les traduire en justice. La Caf a aussi pris des décisions pour sanctionner les équipes dont leur pays ont fait des infractions dans ce sens’’, soutient Grégoire Ndjaka, président de l’Uar qui était en séminaire aujourd’hui à Dakar.

Pour le moment, seulement la Rts est la télévision sénégalaise qui s’est acquittée des droits de retransmission.