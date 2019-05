Les championnats de football ont levé les rideaux dans plusieurs pays. Les joueurs sénégalais notamment les attaquants ont brillé lors de cette saison où ils se sont distingués dans leur championnat et leur club.

SADIO MANE DANS LA LEGENDE DES REDS DE LIVERPOOL

En attendant le trophée de la Ligue des champions, consécration suprême qu’il ambitionne d’offrir à Liverpool, Sadio Mané a sans doute fini de signer sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Auteur de 10 buts lors de la saison 2017-2018, l’attaquant des Lions est rentré un peu plus dans la légende des Reds en terminant Co-meilleur buteur de la Premier League avec 22 réalisations. Sadio Mané et Liverpool ont terminé deuxième du championnat anglais à un point de Manchester City.

Avec à la clé 9 élections comme homme du match, Sadio fait partie du onze type de la saison. L’attaquant international sénégalais qui disputera sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive a aligné 4 buts dans la compétition et postule comme l’un des attaquants les plus efficaces. Des performances qui lui permettent d’entrer dans le top 5 du Soulier d’or européen à côté de son compatriote Mbaye Diagne de Galatasaray. Mais des performances qu’il compte transformer en capital- confiance en perspective de la Can Egyptienne où est attendu comme un cadre clé de la sélection.

MBAYE DIAGNE, LE LION QUI TITILLE MESSI

A l’image de Sadio Mané, Mbaye Diagne a porté ses statistiques à des proportions jamais égalées par un joueur Africain en Super Lig turque. Ce qui se traduit par une saison aboutie pour l’attaquant sénégalais. Arrivé à Kasimpasa, Mbaye Diagne, a d’entrée marqué son passage avec 20 buts d’entrée. Lors du mercato hivernal où il signe pour 10 millions d’Euros à Galatasaray, l’attaquant âgé de 27 ans n’a pas tardé à affolé les compteurs en marquant 10 buts et porté son actif à 30 réalisations en 35 matches. En Europe, seul Lionel Messi aura fait mieux avec 34 buts.

Dans le classement du Soulier d’or, l’attaquant des Lions occupe actuellement la quatrième place. Ce qui est une première car aucun footballeur sénégalais n’est jusqu’ici parvenu à se classer dans le trio de tête. Pour couronner sa saison, Mbaye Diagne et son compatriote Pape Alioune Ndiaye ( PAN) ont réalisé le doublé Coupe championnat et permis au club stambouliote de soulever son 22e titre. Buteur en finale, Mbaye Diagne devient ainsi le meilleur buteur étranger en une saison de l’histoire dans le championnat turc. Il a délivré 4 passes décisives et a été élu 13 fois homme du match.

KALIDOU KOULIBALY : MEILLEUR DEFENSEUR EN ITALIE

S’il y a un défenseur qui fait l’unanimité autour de lui, c’est bien le défenseur central des Lions Kalidou Koulibaly qui s’est illustré comme l’un des meilleurs à son poste. « Kalidou Koulibaly est le meilleur actuellement à son poste, je suis sûr qu’il marquera cette décennie par son talent. Il est beau à voir jouer. Sa qualité de passe est impeccable et ses interventions sont spectaculaires et limpides » s’exclama le légendaire défenseur allemand, Franz Beckenbauer.

Un compliment qui suffit à lui seul pour situer la place de l’international sénégalais. Les entraîneurs et les clubs savent sans conteste un bout de la qualité de Koulibaly. Ses performances de haute facture et sa notoriété lui ont valu d’être élu comme le meilleur défenseur de la saison en Serie A italienne après 46 matches cette saison,

ISMAILA SARR, UNE SAISON POUR CONFIRMER

Le jeune joueur sénégalais Ismaïla Sarr, pensionnaire de ce club a été dynamique cette saison en marquant des buts décisifs lors des matchs déterminants. Ce qui fait du joueur la star de Rennes cette saison. C’était une saison de confirmation pour Ismaila Sarr. L’ancien footballeur de Génération Foot et de Metz l’a réussi. Impressionnant, le jeune attaquant des Lions de 21 ans s’est montré décisif. Acheté par Rennes, Ismaila Sarr a étalé son talent à l’état brut en marquant 7 buts et délivré 6 passes décisives en Ligue 1.

En Ligue Europa, il a été l’un des grands artisans du beau parcours de Rennes avec en prime une qualification en huitième de finale avec ses 4 buts et 2 passes décisives. En Coupe de France, Iso Sarr savoure le trophée en terrassant le Psg en finale. Le dernier tir au but de l’attaquant sénégalais a été décisif et a permis aux poulains de Julien Stéphan de soulever la Coupe. Ismaïla Sarr compte en tout 47 matchs pour 11 buts et 9 passes décisives. Il a terminé sa saison à la troisième place du trophée Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1.

QUAND MBAYE NIANG RETROUVE LA BONNE CARBURATION

En prêt à Rennes lors du mercato estival, Mbaye Niang a d’abord eu toutes les peines pour retrouver ses marques en Ligue 1. Mais l’attaquant international sénégalais a su trouver la bonne carburation et redonner un nouvel élan dans le 11 de Rennes. Après son parcours qui avait pris du plomb aussi bien à Milan, Watford ou encore à Torino. Suite au départ de l’entraîneur Sabri Lamouchi en mi-saison, il postule comme un élément clé du dispositif du nouvel entraîneur Stephan.

Il plante 9 réalisations en Ligue 1 et délivre 4 passes décisives en 17 titularisations. En Ligue Europa, il participe à la qualification de Rennes en huitième de finale en marquant face au Bétis Séville. Ce sera son unique but de la compétition. Il a aussi trouvé le chemin des filets en Coupe de France et inscrit l’un des pénaltys permettant à l’équipe bretonne de ravir la Coupe aux Parisiens.

HABIB DIALLO : LE MONSIEUR BUT LORRAIN

Pour son retour au FC Metz, après son prêt au Stade Brestois, Habib Diallo a réalisé une saison exceptionnelle. Avec 26 buts inscrits, l’attaquant international sénégalais est le Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 derrière Gaétan Charbonnier (27 buts). Mais il est également le grand artisan du titre de champion et de la montée en Ligue 1 du FC Metz. Un retour en Ligue 1 dû en grande partie, à ses attaquants sénégalais, Habib Diallo, Ibrahima Niane et Opa Nguette.

En effet, ces derniers, très prolifiques, ont marqué plus de la moitié des 53 buts messins. Habib Diallo a fini dans l’équipe type UNFP de Ligue 2 2019 à côté de son compatriote Opa Nguette. Comme Mbaye Diagne, l’attaquant de Metz s’ouvre sans conteste les portes de la sélection et dans cette liste des 23 Lions qui iront à la Can en Egypte.

PAPIS, DAME NDOYE… CES ANCIENS QUI CARTONNENT

Eloignés de l’équipe nationale depuis des années, certains Lions continuent de briller et d’aligner les performances avec leurs clubs. Cette fin de saison, restera à marquer d’une pierre blanche pour Dame Ndoye. Absent de la sélection depuis 2015, l’attaquant de 34 ans a porté son compteur buts à 22 cette saison avec Copenhague, sacré champion de Danemark. Après la Can 2012 et 2015 et un détour en Chine et en Angleterre, Papis Demba Cissé continue de rugir dans le championnat turc où il a pu compter avec 15 réalisations.

Fort de ses 36 ans, Souleymane Camara s’est offert une saison supplémentaire avec Montpellier. Considéré comme un coéquipier modèle, P’ti Jules comme on l’appelle familièrement, n’a rien perdu de son sens du but. Pour sa 12e saison avec Montpellier, l’ancien finaliste de la Can 2002, s’est montré souvent décisif. Le plus marquant de ses buts a sûrement été celui qui donne la victoire à son équipe contre l’ogre Psg.

IDRISSA GANA GUEYE : MEILLEUR JOUEUR D’EVERTON ET MEILLEUR TACLEUR DE PREMIER LEAGUE

Pour sa troisième saison avec les Toffees, Idrissa Gana Guèye a une nouvelle fois mis tout le monde d’accord sur son potentiel. Elément indispensable dans le dispositif de Marco Silva, le milieu international sénégalais a réalisé une saison réussie. Avec 143 tacles durant cet exercice 2018-2019, l’international sénégalais termine deuxième meilleur tacleur du championnat anglais. Il finit meilleur joueur de la saison à Everton. Elu par ses pairs, il partage le trophée avec le français, Lucas Digne.

Source: Sudonline