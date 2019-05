Chaque mardi, football365 dévoile l’équipe type des joueurs africains des cinq grands Championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1).

Cette semaine, le gardien de but sénégalais Edouard Mendy, les défenseurs Youssouph Sabaly et Kalidou Koulibaly figurent dans cette équipe type. Les trois joueurs sénégalais ont enregistré une belle saison. Sabaly et Mendy évoluent en France et Koulibaly en Italie.

Gardien de but :

Edouard Mendy (Sénégal – Reims)

Si Reims est l’une des équipes les plus solides de Ligue 1, c’est grâce à Edouard Mendy. Le portier international sénégalais a été décisif lors de la victoire à Bordeaux (0-1), effectuant un match sérieux et plein d’autorité. Quand il n’a rien pu faire sur une frappe de Karamoh, il a été sauvé par ses montants. Touché dans un choc avec Jimmy Briand, il a sauvé les siens jusqu’au bout.

Défenseurs :

Youssouf Sabaly (Sénégal – Bordeaux)

Plus grand chose ne tourne rond à Bordeaux, qui termine la saison en roue libre, mais le Sénégalais a rendu une copie présentable dans son couloir face à Reims.

Bastos (Angola – Lazio Rome)

Face à Bologne, lors d’un match débridé (3-3), c’est lui qui égalise provisoirement d’une magnifique frappe enroulée du pied droit. Présélectionné pour la CAN 2019, l’Angolais a par ailleurs fait plutôt bonne garde.

Kalidou Koulibaly (Sénégal – Naples)

Face à l’Inter Milan, Kalidou Koulibaly s’est encore multiplié en défense, ramassant tout (ou presque) au sol comme dans les airs. Partant possible cet été, le roc sénégalais est sorti en fin de partie sous les applaudissements du stade San Paolo.

Youssouf Koné (Mali – Lille)

Lors de la démonstration collective réussie par le LOSC face à Angers (5-0), Youssouf Koné a une nouvelle fois fait apprécier sa discipline défensive et son important volume de courses.

Milieux de terrain :

Eduardo Camavinga (Congo – Rennes)

Devenu le premier joueur né après 2002 à débuter un match dans l’un des cinq grands championnats européens, Eduardo Camavinga se fait remarquer en cette fin de saison à Rennes. A Strasbourg (0-2), c’est notamment lui qui obtient le coup franc de l’ouverture du score.

Afriyie Acquah (Ghana – Empoli)

Très généreux dans l’effort au milieu du terrain, Afriyie Acquah a su se porter aux avant-postes pour ouvrir la marque, dans un match capital pour le maintien. Victime d’un choc en seconde période, il sera contraint de quitter le terrain.

Mubarak Wakaso (Ghana – Alaves)

Il était temps : face à Gérone (2-1), pour son dernier match de la saison en Liga, Mubarak Wakaso a ouvert son compteur avec Alaves d’une frappe du droit.

Nassim Boujellab (Maroc – Schalke 04)

Passé pro il y a quelques semaines, Nassim Boujellab est le joueur qui monte en cette fin de saison à Schalke 04. Face au VfB Stuttgart (0-0), l’international U23 marocain a fait sa part du travail dans l’entrejeu.

Attaquants :

Maxwel Cornet (Côte d’Ivoire – Lyon)

Deux passes décisives et un but pour envoyer définitivement l’OL en Ligue des Champions : Maxwel Cornet a encore une fois répondu présent dans un grand rendez-vous. Une habitude pour celui qui a déjà marqué contre Marseille ou Manchester City cette saison. Très actif dans son couloir droit, l’Ivoirien a multiplié les efforts, aussi bien défensifs qu’offensifs pour aider les Gones à triompher de Caen (4-0).

Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire- Lille)

Dévastateur sur chacune de ses accélérations, Nicolas Pépé a joué un rôle moteur dans le récital du LOSC face à Angers (5-0). Il s’offre un doublé pour certainement son dernier match à Pierre-Mauroy sous les couleurs lilloises cotre son ancienne équipe. Une conclusion parfaite d’une saison plus que réussie, pour celui qui a reçu le Prix Marc-Vivien Foé remis par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1.

wiwsport.com