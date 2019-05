Dans un mois, la coupe d’Afrique des nations 2019 va démarrer en Egypte. Alors que les sélections nationales qui vont y participer sont entrain de montrer les nouveaux maillots qu’ils vont porter pour ce rendez vous continental, les supporters sénégalais restent sur leur faim.

Tout est presque connu sur le regroupement des lions et la préparation pour la CAN 2019, sauf le sujet des maillots. En effet, aucune information n’est donnée en ce sens. Pourtant lors de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2019, le site eMedia avait informé que le Sénégal devra disputer la CAN 2019 avec le même design des maillots de la dernière Coupe du monde, en Russie. En effet, l’équipementier allemand Puma, n’aurait pas prévu une nouvelle ligne.

Il n’y aura donc pas de maillot spécial pour la CAN. Le prochain design pour les sélections nationales devrait arriver en 2020 nous explique la même source qui s’était rapproché des fédéraux.

Une source fédérale nous informe ce matin qu’il n’y a pas de nouveau maillot pour la can 2019, contrairement à la photo qui circule sur les réseaux montrant un maillot qui ressemble au maillot actuel

wiwsport.com