Alors que la grande finale de la ligue des champions prévu le 1er juin entre Tottenham-Liverpool, qui se jouera au Wanda Metropolitano de Madrid, doit théoriquement voir la formation londonienne recevoir des Reds dans le rôle des visiteurs, ce sont pourtant Virgil van Dijk et ses équipiers qui s’assiéront dans le vestiaire domicile, celui utilisé habituellement par les Colchoneros.

Comment expliquer un tel privilège? Par des raisons d’ordre pratique. En effet, les fans des deux équipes arriveront au stade par des directions opposées, et surtout, prendront place dans les virages se faisant face. Ceux de Liverpool iront dans le virage sud, et ceux de Tottenham dans le virage nord. Pour être plus proches de leurs supporters, les Spurs s’installeront donc sur le banc de touche le plus au nord, qui est celui… des visiteurs. Et récupéreront donc par conséquent le vestiaire visiteurs, malgré leur statut d’équipe à domicile.

Si cette répartition n’est qu’un détail, c’est tout de même un gros détail, lorsque l’on compare les deux pièces. Le vestiaire de l’Atlético, façon « NBA », est immense, avec un espace dédié à chaque joueur ainsi qu’une zone de soins et de douches de la taille d’une « piscine publique », d’aprés Telegraph. Au contraire, celui des adversaires est beaucoup plus réduit et sommaire, avec quelques casiers alignés dans une pièce toute grise, et quelques tables de massage.

