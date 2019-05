Manchester United prépare une offre pour recruter le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly et l’attaquant Nicolas Pépé au prochain mercato.

Le marché des transferts commence dans moins d’un mois (11 juin), et en Angleterre, à l’image de Manchester United, on s’active grandement. Selon le Mirror du jour, Kalidou Koulibaly, le solide défenseur du Napoli, et Nicolas Pépé, l’attaquant superstar de Lille, seraient tous les deux visés pour reconstruire les bases des Red Devils la saison prochaine.

Un double coup qui pourrait coûter 125 millions de livres, soit près de 144 millions d’euros au club anglais. Les deux joueurs intéressent le club pour aller sur de nouvelles bases la saison prochaine, et pouvoir remporter des trophées.

Pourtant, Manchester United avait pisté le défenseur sénégalais depuis le dernier mercato d’hiver. Le club anglais avait formulé une offre qui était rejeté par Naples qui refuse de vendre l’ancien joueur du FC Metz qui fait partie des cadres de cette équipe d’Ancelloti.

Manchester United plotting £125million double swoop 💰@MirrorAnderson has the latest transfer news and gossip ⬇️ pic.twitter.com/9gWoac6s22 — Mirror Football (@MirrorFootball) May 14, 2019

wiwsport.com