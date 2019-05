La Coupe d’Afrique des Nations de football qui se tiendra cette année en Egypte, va bientôt débuter. Et comme lors de la précédente Coupe du monde, Wiwsport a amené l’innovation en organisant en parallèle un tournoi virtuel.

Ce sera la première fois au Sénégal, qu’une compétition du genre est organisée pour les passionnés des jeux vidéos. Esport CAN 2019 est organisée par Wiwsport pour créer la sensation autour de l’ambiance de la prochaine fête du football africaine. Opposant habituellement des gamers, ce format simulé de la CAN mettra aux prises des pays qualifiés à la CAN 2019, mais représentés par des joueurs de ces mêmes pays.

Pour cette deuxième définition après celle de la Coupe du monde, l’édition Esport CAN 2019, se jouera en deux phases. Les participants devront d’abord passer par une phase de présélection, à l’issue de laquelle, les pays qualifiés pourront se disputer la phase finale. Du fait que la prochaine édition de la CAN comportera 24 équipes, ce qui est une première d’ailleurs, l’E-CAN 2019 en comptera autant d’équipes et ne regroupera que les pays qualifiés à la compétition en Egypte.

Toutefois, du fait que tous les pays africains ne figurent pas sur FIFA, les organisateurs ont quand même prévu une stratégie de contournement pour ce manquement. Mais comme l’affirme Sergi, le dernier vainqueur du tournoi Wiwsport. « On n’a pas besoin de prendre un quelconque pays sur FIFA pour le représenter, il suffit juste d’être de cette nationalité pour défendre le drapeau. Le gamer pourra ainsi choisir l’équipe disponible sur FIFA19 de son choix« .

Pour cette édition inédite, les organisateurs convient les amoureux des jeux virtuels à ce tournoi, qui opposera certainement les meilleurs gamers de toutes les nationalités. Si la cagnotte finale reste encore une surprise pour les participants, rien que le prestige de sortir vainqueur parmi les meilleurs est une grande chose. La compétition démarrera donc ce samedi dans les locaux de Wiwsport, sis à la Cité Keur Gorgui (Sacré-Cœur), près de l’école « Le Petit Futé« .

wiwsport.com