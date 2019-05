Dame Ndoye porte Copenhague sur ses épaules tout au long de cette saison avec notamment ses buts et ses passes décisives, mais ce mois d’avril aura été le sien. Auteur de 6 buts en 5 matches de championnat, il vient d’être élu Joueur du mois d’avril de la Super League.

Du haut de ses 34 ans, Dame Ndoye a porté Copenhague vers le titre cette saison avec déjà 22 buts et 3 passes décisives en 32 matches disputés. Quelques jours après avoir été sacré champion de Danemark pour la quatrième fois après son triplé de 2009, 2010 et 2011. Et pour couronner le tout, Dame Ndoye est élu Joueur du Mois d’avril du championnat.

Pour rappel, Dame Ndoye avait quitté Copenhague en 2012 et y est revenu à l’été 2018 en provenance de Sunderland. Cette saison, le joueur devenu légendaire à Copenhague, est le troisième meilleur buteur sénégalais évoluant en Europe derrière Mbaye Diagne et Habib Diallo.

wiwsport.com