Dans un entretien avec Luttetv, Ama Baldé a abordé le sujet de son combat contre Modou Lô qu’il a longtemps plébiscité. Il soutient que tôt ou tard ils vont se croiser.

« Modou Lô avait tout dit avant son combat contre Balla Gaye 2 et on connaît la suite. Ce ne sont que des paroles de lutteur. Il m’a battu en mbappat. Il a même dit que le combat n’a duré que 10 secondes. Je lui réponds que c’était plus rapide que les 10s.

L’essentiel est qu’il sache que j’ai grandi. Qu’il sache que tôt ou tard on va se croiser de nouveau. Entre Modou Lô et moi, c’est un règlement de comptes. Même s’il doit marcher avec des béquilles, on va se croiser » a déclaré le fils de Falay Balde.

Sunu Lamb