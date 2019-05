Après leur belle victoire face à Gazélec la semaine dernière (0-2), Omar Daf et ses hommes n’ont pas réussi, ce vendredi, à enchaîner un deuxième succès de suite et se sont inclinés (1-2) à domicile devant le Red Star.

Ce vendredi, dans le cadre de la 36e journée de Ligue 2, la formation Corse devait s’imposer pour faire un pas très important vers le maintien en Ligue 2. Malheureusement, la situation s’est corsée.

Après 7mn de jeu Red Star a trouvé la faille. Et Sakhi a raté un penalty à la 15e minute pour Sochaux. Un ouf de soulagement qui ne va pas durer pour Omar Daf après l’égalisation de Mollo (84e, 1-1). En toute fin de rencontre (93), Jordan Faucher tue tout suspens en marquant le deuxième but pour Red Star. Sochaux s’incline (1-2) au final. Une défaite qui place le FCSM dans une position délicate, avec 37 points (18e) et 3 longueurs seulement d’avance sur le 19e Béziers.

Châteauroux et Niort sont sauvés. Et derrière, on a 5 équipes 13e avec 39 points !!! Béziers est 19e avec 34 points. Le Red Star, 20e est officiellement relégué avec 30 points.

Certains membres de la Tribune Nord Sochaux n’ont pas hésité à envahir le stade Bonal au coup de sifflet final. La bataille sera sans doute terrible jusqu’à la dernière seconde du dernier match.

Wiwsport.com – estrepublicain