Promu en D1 lors de la saison 2016-2017, Génération Foot s’est fait un nom dans le football sénégalais et européen. L’académie vient de remporter pour la deuxième fois, le titre de champion du Sénégal. Des succès qui sont le fruit d’un travail qui requiert de la qualité sur tous les plans confie le président Mady Touré dans un entretien avec SoFoot.

Génération Foot, c’est trois saisons en Ligue 1 sénégalaise, et deux titres de champion (2017 et 2019)…

Oui. Avec, en plus deux Coupes du Sénégal (2015 et 2018). Tous les ans ou presque, on gagne un titre. Avec une équipe très jeune. La plupart des joueurs sont arrivés au club quand ils avaient 11, 12, 13 ou 14 ans. L’été dernier, sept joueurs sont partis, mais on a su compenser ces départs, parce que nous avons un très bon vivier. C’est la preuve que nous travaillons bien. On a des structures solides, modernes, qui n’ont rien à envier à certains clubs européens. Et sans structures de qualité, on ne peut pas espérer avoir des résultats.

Ce n’était pourtant pas gagné, quand vous avez lancé votre projet, il y a presque vingt ans…

Non. On partait d’une feuille blanche, avec une table, deux ballons et des idées. Nous avons eu la chance de nouer assez tôt (2003) un partenariat solide avec le FC Metz, qui a cru en notre projet ; cela fera en juin 2020 dix-sept ans que cela dure. Plusieurs joueurs sont sortis de Génération Foot, pour poursuivre leur formation à Metz : Sadio Mané, Papiss Cissé, Habib Diallo, Diafra Sakho, Ismaila Sarr, Ibrahima Niane, etc. C’est une fierté, car tous font de belles carrières, même si certains n’en sont qu’au début. On a une philosophie de jeu à laquelle on tient : pratiquer un football offensif, un principe que nous appliquons à toutes les équipes du club.

Et vous ne recrutez pas uniquement au Sénégal…

Non. Nous avons une trentaine de correspondants au Sénégal, mais également dans beaucoup de pays d’Afrique. Dans notre Académie, il y a eu des joueurs venant de Gambie, du Mali, du Cameroun, du Burkina Faso, etc. Il y a du talent sur notre continent. Mais beaucoup de joueurs n’ont pas la chance de bénéficier d’une bonne formation. À Génération Foot, on forme des joueurs, mais avant tout des hommes, puisque tous nos pensionnaires suivent une scolarité normale. Tous ne seront pas footballeurs professionnels…

wiwsport.com