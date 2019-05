Il a mis tout le monde d’accord ! Ismaila Sarr a fait sensation cette saison en Championnat comme en Europa League.

Dribbleur, Passeur et enfin buteur, Izo a aidé son équipe à faire une grande campagne en ligue Europa et à atteindre la huitième place. En championnat, il a maintenu le même rythme avec dans son compteur 5 buts et 6 passes décisifs.

En Coupe de France , le jeune sénégalais de 20 ans avait transformé la sixième tentative des Bretons et permet à son équipe Rennes de remporter sa troisième Coupe de France, après 28 ans.

Il est justement récompensé pour la meilleure saison de sa jeune carrière puisque le jeune joueur du Stade-Rennais, Ismaila Sarr est nominé pour le titre de meilleur espoir de la Ligue 1 française. L’international sénégalais est en compétition avec Aouar (Lyon), Ikoné (Lille), Kamara (Marseille) et Mbappé (PSG).

🚀 On croyait en eux, et ils ont confirmé.

Leur talent a éclaboussé la @ligue1conforama et ces joueurs de moins de 21 ans sont l'avenir du championnat 🔥 #TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/exolQncV8g — UNFP (@UNFP) May 2, 2019

wiwsport.com