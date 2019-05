Coup dur pour l’US Orléans ! L’USO sera privé de son meilleur passeur (6 passes décisives) pour le reste de la saison. Expulsé face à l’ESTAC Troyes vendredi dernier, Ousmane Cissokho a été sanctionné de cinq matchs de suspension par la Commission de Discipline de la LFP, jeudi soir.

PAS DE POTENTIELS PLAY-OFFS NON PLUS

Orléanais le plus décisif cette saison (4 buts et 6 passes décisives), Cissokho manquera donc les trois derniers matchs de ce championnat 2018/2019 de Domino’s Ligue 2. En cas de qualification de l’US Orléans en Play-offs, il ratera les deux rencontres suivantes de l’US Orléans. Une suspension qui peut se prolonger au début de la saison 2019/2020 en fonction des résultats des joueurs du Loiret. En cas de non participation aux Play-offs, le Sénégalais purgera ses deux dernières rencontres lors des 1ère et 2e journées de la saison prochaine.