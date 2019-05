Baye Ndiaye a repris service en organisant le face à face pour relancer la promotion du choc tant attendu entre Boy Niang et Lac 2 qui aura lieu le 13 juillet prochain.

Et chacun des deux lutteurs est prêt à fournir un combat intense afin de remporter la victoire. Ils ont promis aux amateurs de la bagarre, de la lutte, de explosibilité le 13 juillet prochain. Lac 2 s’est prononcé sur ce duel et estime que son adversaire n’a pas l’audace de se bagarrer contre lui.

« Je sais ce que manigance mon adversaire. Il n’ose pas se bagarrer avec moi le jour du combat. Mon souhait est qu’on donne beaucoup de plaisir aux amateurs qui vont nous regarder et les promettre de la bagarre. Je veux te bastonner avant de te terrasser », lance Lac 2.

Boy Niang 2 réplique et défie son adversaire du 13 juillet. Selon le lutteur de Pikine, Lac 2 n’a pas l’habitude d’attaquer ses adversaires, et pour ce combat il veut un combat choc.

«J’ai des objectifs dans ma carrière. Le combat ne peut pas être facile. Je veux atteindre un certains niveau et il faut que je passe par lui. Toute la population de Pikine attend une victoire le jour J. Lac 2 est un champion mais la plupart de ses combats, il attend ses adversaire. Je veux que cette fois ci qu’il bouge un peu pour qu’on puisse faire plaisir aux amateurs avec de la bagarre et de la lutte. Moi de toute façon quelque soit sa stratégie je serai sur lui », affirme Boy Niang.

En tout cas, les amateurs de la lutte vont assister à un très bon combat, un derby entre Pikine et Guédiawaye. Boy Niang et Lac 2 ne sont pas de la même génération. Chacun a fait ses preuves dans l’arène et ils vont s’affronter le 13 pour un combat choc.

