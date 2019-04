Le PSG a encore sombré en Ligue 1 Conforama, ce mardi face à Montpellier de Souleymane Camara. L’attaquant sénégalais a infligé aux Parisiens leur 7e défaite en championnat cette saison en marquant le troisième but de la rencontre (85’).

Dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, le Montpellier de Souleymane Camara a pris le dessus sur les Parisiens grâce à son vieux attaquant sénégalais de 36ans, qui a délivré les Montpelliérains.

Assis sur le banc au coup d’envoi, Camara va offrir le but de la victoire à son équipe, deux minutes après son entré (85′). A 36 ans, le sénégalais est aujourd’hui, le remplaçant le plus prolifique de la Ligue 1 en ce 21ème siècle. Auteur de 3 buts en 10 matchs de Ligue 1, il détient une moyenne d’un but tous les 51 minutes, cette saison.

L’ancien international sénégalais a offert trois points sacrés aux siens. Camara permet ainsi aux Montpelliérains de devancer Marseille au classement et de rester plus que jamais dans la course aux places européennes, en occupant la 5e place du tableau avec 54 points.

