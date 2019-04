En conférence de presse, Julien Stéphan, l’entraîneur de Rennes, a évoqué le dossiers de Mbaye Niang qui est actuellement prêté par le Torino avec une option d’achat de 15 M€.

C’est la bonne surprise de la deuxième partie de saison Rennaise. Après un début de saison décevant, l’attaquant sénégalais M’Baye Niang, prêté par le Torino, a mis le bleu de chauffe pour conquérir une place de titulaire inamovible à la pointe de l’équipe bretonne.

Plus impliqué, plus décisif (10 buts depuis janvier, seulement 1 avant janvier), il s’est régalé, à l’image de son excellente performance face au PSG samedi dernier, où il a mis Marquinhos au supplice. Interrogé sur le rendement de son joueur, âgé de 24 ans, et surtout son avenir à Rennes l’entraîneur Julien Stéphan a déclaré qu’il souhaite conserver le sénégalais.

« Il a très clairement fait une seconde partie de saison très bonne, a indiqué le coach des Rouge et Noir dans des propos relayés par nos confères de Ouest-France. Il a marqué des buts, mais pas uniquement ça. Il a été très bon aussi dans l’attitude, il a souvent été le premier à aller au pressing. Il a été très généreux, décisif. Donc oui, c’est un attaquant de haut niveau, qui était prêté par son club. Je crois qu’il y a une option d’achat. Si le président souhaite lever son option d’achat, l’entraîneur que je suis aujourd’hui n’y mettra pas son veto », lit-on sur footmercato, visité par wiwsport.com.

wiwsport.com