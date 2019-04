Depuis le début de la saison, Liverpool est resté accroché en tête de la Premier League grâce notamment à son trio infernal qui explose les défenses adverses, Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino.

Mais sous ce trio magique des Reds de Jürgen Klopp, se cache tantôt un duo de feu, tantôt un duel d’athlètes efficaces, que forment l’attaquant sénégalais, Sadio Mané et Mohamed Salah, le pharaon égyptien. Les deux joueurs constituent les plus grands dangers de Liverpool depuis deux saisons maintenant. Ils sont presque impliqués dans plus de la moitié des buts de l’équipe de la Mersey.

Mais le paradoxe dans ce duo africain, est que leur efficacité et leur faim devant les buts a fini par les dominer. C’était incroyable quand la remarque a été faite la première fois en début de saison. Sortis d’une bonne campagne européenne la saison dernière, avec notamment une finale de Ligue des Champions où l’Egyptien (32 buts en PL et 11 buts en C1) avait devancé son concurrent Sénégalais (10 buts en PL et 10 en C1) sur toutes les compétitions, le trophée de Meilleur Joueur Africain n’avait plus aucun suspens entre ces deux athlètes.

Mais cette année, dès le début de la saison 2018/2019, on sentait Sadio Mané faire un pas en avant ou se focaliser sur ses stats dirait-on, alors que d’aucuns lui reprochaient d’être trop au service de son coéquipier mais pourtant concurrent, Mohamed Salah. Alors une sorte de course effrénée aux statistiques personnelles a vu le jour quand l’ouvrier habitué à se tuer au service du collectif se voyait zappé par l’opinion au profit des finitions chirurgicales de Salah. Mané a commencé à avoir une envie inhabituelle de se distinguer, et ce au lendemain du sacre de son rival sur ses propres terres, le 08 janvier 2019 lors des CAF Awards.

Alors que Liverpool est dans une lutte sans fin pour arracher un titre de Premier League que les fans attendent depuis près de 30 ans, Sadio Mané et Mo Salah se livrent dans une course très intense vers le titre de meilleur buteur du championnat. Une situation qui fait parfois les affaires de Jürgen Klopp, quand l’efficacité et la réussite est au rendez-vous, mais le pénalise aussi lorsque l’ego passe avant le collectif.

Si Mohamed Salah cherche à se succéder lui-même pour le titre de meilleur artilleur d’Angleterre en ayant 21 buts cette saison jusque-là, Mané est loin de le mettre à l’aise, car le sénégalais est à 20 longueurs et marche actuellement sur des nuages de la réussite. En Ligue des Champions, Sadio Mané, avec le même nombre de réalisations que Salah (4 buts), a fini par voler la vedette à ce dernier dans le cœur des fans en marquant les buts les plus décisifs. Le numéro 10 des Reds semble capter que seuls les chiffres consacrent les meilleurs dans le football moderne, et est bien déterminé à exploser ses propres records cette saison.

Mais cette concurrence non déclarée entre Salah et Mané est très révélatrice. Et si le titre de Ballon d’Or africain était plus précieux que le sacre de la Premier League chez ces deux icônes du continent africain ? Pour ça il faudrait oublier que cette année, une bonne performance lors de la CAN 2019, qui se tiendra chez Salah, sera un élément déterminant pour le choix du Meilleur Joueur africain.

wiwsport.com