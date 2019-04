La coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans s’est bouclée dimanche passée avec le sacre du Cameroun devant la Guinée.

Le président de la confédération africaine de football Ahmad Ahmad a tiré un bilan satisfaisant sur l’organisation de la compétition en Tanzanie. Selon le patron du football africain, malgré les multiples recours déposés, il y’a une grande amélioration.

« Je félicite la Tanzanie avec les efforts qu’ils ont entrepris. Je remercie tout ce qui ont contribué à l’organisation de cette compétition. On essaie de limiter, de combattre les fraudes sur l’âge. Et cela va dans le bon sens. Je ne dis pas que nous sommes satisfaits à 100% mais il y’a une grande amélioration. Et on a pu voir que ceux qui ont passé l’IRM ont joué la compétition. »

Rappelons que le Sénégal avait déposé un recours à la CAF accusant 3 joueurs guinéens d’avoir fourni de faux documents dépassant l’âge limite 17ans. L’instance africaine avait débouté le Sénégal. Le dossier se trouve actuellement au Tribunal arbitral du Sport qui a 21 jours pour donner son verdict.

