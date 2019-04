Auteur de 20 buts cette saison en championnat, Sadio Mané a été récompensé d’une place dans l’équipe type de l’année de la Premier League. Ce dimanche soir, l’attaquant sénégalais était présent à la cérémonie des PFA Awards, pour recevoir son trophée et réagit sur son compte instagram

« Nous étions quatre (4) à représenter tout un club. Quel symbole ! Je remercie tous mes coéquipiers, la Direction de Liverpool FC sans oublier nos vaillants supporters. Mention spéciale à Virgil Van Dijk, qui s’est adjugé le titre de meilleur joueur de l’année de la PL. Le travail continue », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Virgil Van Dijk a remporté le titre de meilleur joueur de la Premier League.

