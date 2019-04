Après la victoire en Coupe contre le PSG, l’ex-rossonero Mbaye Niang s’est adressé à la presse italienne. Ce sont les mots recueillis par Gazzetta.

Récent vainqueur de la Coupe de France avec le Stade de Rennes, Mbaye Niang s’est prononcé sur son avenir en Bretagne et ses contacts avec son ancien club. « Avec Torino, je n’ai pas eu de contact, mais si je continue comme ça, je sais que Rennes me rachètera. Je serais heureux parce que je vais très bien, nous avons une belle équipe avec laquelle nous pouvons faire de grandes choses« .

« À Turin, ajoute l’ancien attaquant milanais, cela ne s’est pas passé comme je le voulais, ce n’est la faute de personne, ce n’est tout simplement pas le bon endroit pour moi. Aujourd’hui, je pense pour mon bien et celui de ma famille. Donc je veux rester ici. Mais je dois encore parler au président et aux dirigeants. En tout cas, à Torino, qui réalise un grand championnat, je leur souhaite d’aller en Ligue des champions« .

Voilà depuis quelques temps que l’attaquant des Lions a montré sa préférence pour continuer avec l’équipe de julien Stéphane. Il faut dire que Mbaye Niang a fait montre d’une maturité et d’une progression fulgurantes avec Rennes cette saison.

De son côté, En zone mixte, le dirigeant breton a fait savoir que les négociations allaient reprendre avec ses agents, tout en indiquant que le footballeur de 24 ans souhaitait poursuivre sa carrière du côté du Roazhon Park. « Participer à une compétition européenne amène des ressources supplémentaires. On avait dit à ses conseillers que je ne voulais pas en parler avant la finale de la Coupe de France. On va pouvoir reprendre nos esprits et en parler plus tard. On a déjà échangé avec eux. Mbaye leur a fait part de sa volonté de rester. On va en parler tranquillement dans les jours qui viennent. »

Tutto Mercato