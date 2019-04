Adjoint du sélectionneur camerounais Clarence Seedorf, Jean-Alain Boumsong évoque les ambitions de son équipe à la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Egypte.

Dans un entretien accordé à afrikfoot, il annonce les ambitions des Lions Indomptables pour la CAN 2019. Boumsong estime que le Cameroun doit se qualifier au minimum en demi-finale. Les lions logent dans la poule F avec le Ghana, le Bénin et la Guinée Bissau.

«Nous sommes les tenants du titre, cinq fois vainqueurs de la CAN, et entendons le conserver. Tous nos adversaires seront déterminés pour battre le Cameroun et nous devrons répondre présents. Un bon tournoi pour le Cameroun c’est gagner le trophée. Au minimum, atteindre une demi-finale”, a clamé Boumsong sur le site de la CAF avant d’abord plus spécifiquement le Ghana, le Bénin et la Guinée Bissau, adversaires du Cameroun dans le groupe F.

“Peu importe le groupe ou les adversaires, nous voulons gagner. On respecte le Ghana qui semble être, sur le papier, l’adversaire le plus redoutable. Nous n’oublions pas le Bénin et Bissau mais, dans ce groupe F, nous sommes clairement favoris, ne le nions pas. Il faudra aborder ces premiers matchs sérieusement”, a prévenu le natif de Douala.

wiwsport.com