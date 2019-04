Lors de la victoire cruciale de Sochaux hier, l’attaquant international sénégalais, Abdoulaye Sané a marqué le deuxième but des Sochaliens d’Omar Daf.

Dans sa lutte compliquée au maintien, Omar Daf et ses poulains sont allés chercher la victoire hier soir sur la pelouse de Gazélec Ajaccio (2-0). Et comme pour couronner le tout, le technicien a vu son poulain et compatriote sénégalais, Abdoulaye Sané marqué le second but de son équipe à la 67′ minute de jeu.

Une opération maintien qui débute bien pour Omar Daf et Sochaux, qui ont désormais leur destin en main. Et comme le disait en conférence de presse d’avant match jeudi passé, « Les matches qui arrivent vont être très difficiles, mais il faut être maître de ses émotions… »

wiwsport.com