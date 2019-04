Le stade Iba Mar Diop abrite, ce samedi, la finale de la Coupe du Sénégal de Rugby à XV, entre Requins de la Sicap et Asfa. Le vainqueur succédera à Jambars au palmarès.

Les finalistes Requins et Asfa sont en quête d’une première Coupe du Sénégal. Les Militaires, leaders du Fifteen (Championnat national), et leur dauphin ne s’étaient pas encore croisés sur un terrain cette saison. Ce sera donc une rencontre de très haute facture et importante pour chacune des deux formations, soucieuses d’inscrire leur nom au palmarès.

Après la finale du Sevens perdue récemment contre S’en-Fout-Le-Score (7-29), les Requins du coach Nourou Boucoum tenteront de tenir la dragée haute au contingent de l’Asfa. Cette dernière a la ferveur des pronostics. Mais, elle doit la jouer modeste et concentrée face à une équipe jeune et conquérante.

Pour que le coach, Bayel Moussa Tounkara et ses joueurs ne connaissent pas le même sort que l’année dernière (contre Jambars – 18/20). En demi-finales, Requins et Asfa ont sorti respectivement Dragons (36-0) et Jambars (22-14), nonuple vainqueur de la Coupe du Sénégal.

Programme Finale :

Samedi 27 avril 2019

Au stade Iba Mar Diop

16h00 Requins/Asfa

