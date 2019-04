Deux compétitions en piscine sont prévues ce dimanche (10h00) avec les Ligues de Dakar et de Thies. Les nageurs (dames et messieurs) se retrouveront à la piscine olympique nationale et à la piscine des ICS-Indorama de Mbaye a Mboro.

Il y aura 4 épreuves pour chacune des deux catégories : 50m brasse, 200m brasse, 50m nage libre, 400m nage libre.

