Très convoité en France mais aussi à l’étranger, l’attaquant sénégalais ne semble pas vraiment préoccupé par cette question à l’heure actuelle.

Alors qu’il s’apprête à disputer ce samedi la finale de la Coupe de France avec le Stade Rennais contre le PSG, Ismaïla Sarr a évoqué son avenir lors d’un entretien accordé à L’Equipe.

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Il me reste encore deux ans de contrat. Si le président me dit : « Tu pars », je pars. S’il me dit : « Tu restes », je reste », a confié l’attaquant des Rouge et Noir.

Rappel :

Selon jeunesfooteux, Ismaïla Sarr, 21 ans, intéresse plusieurs formations européennes et notamment le Borussia Dortmund qui va perdre Christian Pulisic (départ pour Chelsea) et peut-être Jadon Sancho.

Des offres arrivent dans les bureaux de la direction rennaise selon le 10sport. Le dossier le plus chaud est Arsenal qui a manifesté son intérêt pour le joueur surtout lors du mercato d’hiver. La même source informe qu’un tarif de 50 millions est évoqué pour le transfert de Sarr.

Arrivé à Rennes en provenance de Metz pour la somme 17 millions d’euros (juillet 2017), actuellement la valeur marchande de Sarr est estimé à 27 millions d’euros par le site Transfermarkt.

wiwsport.com – Lequipe