Le Borussia Dortmund a subi ce samedi son premier revers de la saison en championnat à domicile, qui plus est face aux rivaux de Schalke 04 lors de la 31e journée de Bundesliga (2-4).

Schalke 04 a peut-être sauvé sa saison, en pourrissant celle de ses grands rivaux. Pour les supporters des Königsblauen, difficile de rêver meilleur scénario ce samedi, lors du déplacement de leurs protégés au Signal Iduna Park, pour défier le Borussia Dortmund et ses ambitions de titre dans le cadre de la 31e journée de Bundesliga. L’équipe dirigée par le Néerlandais Huub Stevens, qui ne partait évidemment pas avec les faveurs des pronostics, est parvenue à porter un gros coup sur la tête de ses hôtes, en s’imposant en terre ennemie (2-4).

Qui l’eut crû ? Surtout venant de la part d’un collectif qui n’avait jusqu’alors réussi à empocher que deux succès dans la compétition depuis le début de l’année 2019. Mais la magie entourant le derby de la Ruhr a transcendé Benjamin Stambouli et ses coéquipiers, qui ont peut-être assuré du même coup leur maintien parmi l’élite.

Comme dans un rêve, plongeant au passage les Borussen en plein cauchemar. Pourtant, les locaux avaient frappé les premiers, d’une belle tête de Mario Götze, servi sur un plateau par Jadon Sancho (1-0, 14e). Le jeune prodige anglais a été intenable au cours du premier acte, signant au passage sa 14e passe décisive de la saison en Bundesliga.

Daniel Caligiuri sur penalty (1-1, 18e), puis l’ancien Nancéen et Bordelais Salif Sané, de la tête (1-2, 28e), avaient plongé le Mur Jaune en plein marasme. Et le second acte, intense et engagé, a confirmé la tendance négative pour le Borussia. Le tournant de la rencontre intervient à l’heure de jeu… Marco Reus commet une grosse faute sur Suat Serdar, et écope d’un carton rouge (60e). Dans la foulée, Caligiuri signe un doublé sur un coup-franc exquis (1-3, 62e). Trois minutes plus tard, Marius Wolf ne maîtrise pas, lui non plus, son intervention sur le même Serdar, et est renvoyé aux vestiaires à son tour (65e).

L’affront est total pour le Borussia, qui doit aussi assister à la joie de ses rivaux sur sa propre pelouse, ceux-ci étant désormais presque assurés de se maintenir parmi l’élite allemande. Salif Sané et les siens peuvent bien pousser un ouf de soulagement.

