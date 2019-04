Vivement démarché par Pape Abdou Fall, le combat Ama Baldé / Tapha Tine est en négociations avancées. Si le camp d’Ama Baldé a eu un accord total avec PAF, ce n’est pas le cas de Tapha Tine qui réclame un cachet « exorbitant » selon le promoteur qui l’a déclaré au micro de Leewtoo, en marge du combat entre Anti et Boy Diop. Comme quoi, c’est au niveau de Baol que les choses coincent.

« Le Montant réclamé par Baol n’est pas dans mes cordes »

« Depuis quelques jours, je suis dans les négociations très avancées pour le combat entre Tapha Tine et Ama Baldé. Ils sont prêts à en découdre en juillet et j’ai conclu avec eux. Très honnêtement c’est au niveau de Baol que les négociations coincent. On a proposé à Tapha Tine un bon cachet, du moins ce qu’on est à mesure de débloquer. Mais son staff réclame un montant qui n’est pas dans mes cordes« , a appris le promoteur au micro de Leewtoo.

« Ce que je peux dire, c’est que si le combat n’est toujours pas officialisé, c’est parce qu’on n’a pas encore trouvé un accord avec Baol. Il m’est difficile voire impossible de payer ce que réclame le camp de Tapha Tine. Je voulais monter ce combat pour satisfaire la demande des amateurs et donner plus de saveur à la saison. Il faut que les lutteurs reviennent à la raison en arrêtant de réclamer des sommes faramineuses. J’espère que le camp de Tapha Tine reviendra à la raison« , ajoute Pape Abdou Fall.

Du côté du camp de Tapha Tine, on ne parle pas le même langage. Papa Thioune, l’agent du Géant du Baol, affirme qu’il a demandé un cachet raisonnable. « Je suis patient, j’attends toujours leur retour. Mon intérêt est de voir mon poulain lutter. Si on me paie un bon prix, je n’ai aucun intérêt à empêcher Tapha Tine de combattre, affirme l’agent du lutteur. Mais malgré ce désaccord actuel sur le cachet, Papa Thioune espère voir son protégé lutter. « On les attends à bras ouverts pour finaliser. On veut Ama. Nous sommes prêts… »

Sunu Lamb