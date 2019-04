Pour l’entame de la 23e journée de Ligue 2, EJ Fatick et Guédiawaye FC se frottaient, ce samedi au stade Massène Sène de Fatick. Les Fatickois ont pu l’emporter (2-0) grâce à leur belle prestation en deuxième période.

Après une première partie au calme, les Fatickois ont par la suite accéléré le jeu, se produisant beaucoup plus d’occasions au retour des vestiaires. Et grâce aux buts de Lansana Mansaly et Mandiaye Sene (61e, 67e), EJ Fatick a fini par s’imposer (2-0).

Après ce succès, à domicile, EJ Fatick (3e, 41pts), qui fait un grand bond au classement, peut toujours continuer à croire en ses chances d’accrocher une des deux places donnant droit à la montée en Ligue 1 StarTimes. Les Fatickois creusent ainsi leur écart sur Amitié FC, 4ème juste au pied du podium avec 37pts.

Les Banlieusards (5e, 35pts), qui étaient les grands bénéficiaires des matches retards de la 19ème journée, ont eu la mauvaise idée de faire battre dans la capitale du Sine.

Les autres matches de la 23e journée

Dimanche 28 avril

L.S. Senghor à 16h : USO – Yeggo ; à 18h : Renaissance – Jamono de Fatick ;

Caroline Faye 15h30 : Keur Madior – Duc ;

Ngalandou Diouf à 16h30 : Port – Etics

Lundi 29 avril

Caroline Faye à 15h30 : Amitié FC – Africa Promo Foot ; à 17h30 : Cneps Excellence – Diambars.

wiwsport.com