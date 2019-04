Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Sénégal a été effectué hier, vendredi, au siège de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). NGB / Linguere, deux clubs mal-classés de l’élite, sera l’attraction, tandis que Teungueth FC sera le chemin des petits poucets.

Le match phare de ces quarts, c’est sans doute NGB/Linguere. Seule rencontre entre clubs de l’élite. Ce sera le duel des mal-classés de Ligue 1. Galactiques (11e, 25pts-7) et Samba Linguere (13e, 19pts-12) luttent pour le maintien. Cette saison, NGB et Linguere n’arrivent pas à se départager. Les deux rencontres en championnat se sont soldées par des nuls (1-1 et 0-0). Cette 3e confrontation, en match couperet, sera la belle.

En éliminant le petit poucet l’académie Darou Salam (1-3, 8e de finale), Teungueth FC a encore hérité d’un autre club amateur. Les Rufisquois, 4e de Ligue 1, vont croiser Oslo FA, club de National 2. Une équipe joueuse et teigneuse. Promu en National 2, cette saison, Oslo FA est le leader de la poule C. Donc, une formation à ne pas sous-estimer. En championnat, Oslo n’a pas encore enregistré la moindre défaite. En 16e de finale, Oslo avait éliminé Pikine (1-0).

Goree tire encore Diambars, un club amateur en demies

En demies-finales, il y aura forcément un club amateur. Car, l’USC Saint-Louis (N1), vainqueur surprise du Jaraaf et de Génération Foot, a hérité de HLM Grand Yoff (N2), tombeur de l’ASAC Ndiambour. Le vainqueur de ce duel croisera en demies celui entre Oslo et Teungueth FC. Cela signifie qu’un club amateur jouera la finale si Oslo écarte TFC.

Dans le dernier quart de finale, US Gorée (12e en L1), mal en point en championnat, affrontera Diambars. Un acte 1 avant les retrouvailles entre les deux équipes, également adversaires en demi-finales de Coupe de la Ligue.

Affiches ¼ de finale

Mercredi 8 et Jeudi 9 mai

NGB (L1) / Linguere (L1)

Teungueth (L1) / Oslo FA (N2)

USC Saint-Louis (N1) / HLM Grand Yoff (N2)

US Goree (L1) / Diambars (L2)

Stades