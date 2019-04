Pour le compte de la 35e journée de la Ligue 2, le Fc Sochaux d’Omar Daf se déplace au Gazélec Ajaccio, pour lancer le dernier virage de la lutte pour le maintien. Le technicien s’est prononcé sur la rencontre en conférence de presse d’avant-match ce jeudi.

Omar Daf est plus que concerné par la situation tendue qui sied dans son vestiaire actuellement. « Aujourd’hui il n’y a plus de calculs à faire. Il reste pas mal d’équipes concernées par le maintien mais c’est ce qu’on proposera nous qui déterminera notre fin de saison. Tactiquement on a trouvé un équilibre, on ne va pas tout changer maintenant. Mais le constat est le même depuis quelques temps, il nous faut plus d’agressivité et de détermination dans les derniers gestes », s’est prononcé le coach sénégalais.

« Les matches qui arrivent vont être très difficiles. Mais nous avons besoin de points et on veut aller chercher le meilleur résultat possible au GFC Ajaccio demain. Chaque point comptera jusqu’au bout. Sur les 4 derniers matches on va insister pour jouer sur nos forces en gardant un équilibre qui est très important selon moi. Mes joueurs ont envie de se lâcher et de gagner ensemble, on s’en sortira comme ça, ensemble. Demain nous devrons avoir de la maîtrise. Dans notre situation on ne peut pas se laisser dominer par nos émotions, il faut être maître de ses émotions« , a avoué Omar Daf en conférence de presse cet après-midi.

